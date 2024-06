Temperaturen in Bonn und der Region Wann gibt es eine Hitzewarnung - und wann nicht?

Bonn · In Bonn und der Region gilt am Donnerstag eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Dabei liegen die Temperaturen auf dem gleichen Niveau wie einen Tag zuvor. Doch da gab es keine Hitzewarnung. Was die Gründe für eine zeitversetzte Hitzewarnung sind.

27.06.2024 , 12:23 Uhr

In Bonn gab es im letzten Jahr häufiger Hitzewarnungen. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff