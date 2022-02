Aussichten für die jecken Tage : Warnung vor Sturmböen an Weiberfastnacht in Bonn und der Region

Warnung vor Sturmböen an Weiberfastnacht in Bonn und der Region

An Weiberfastnacht soll es windig werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn/Region Endlich geht es wieder los: Viele Jecken in Bonn und der Region feiern ab diesem Donnerstag Karneval. Doch ab dem Nachmittag kann es ungemütlich werden, es gibt eine Warnung vor Sturmböen.

Nach einem Jahr ganz ohne närrisches Treiben können sich die Jecken in Bonn und der Region wieder auf Karnevalsfeiern freuen - auch, wenn diese noch mit starken Einschränkungen stattfinden.

Das Wetter spielt dabei wenigstens teilweise mit: An Weiberfastnacht wird es mit elf Grad zwar eher kühl, bis in die Abendstunden hinein bleibt es jedoch trocken.Die Sonne zeigt sich jedoch nur kurz.

Ab dem Mittag können Windböen von bis zu 54 Stundenkilometern durch die Straßen fegen, die ab dem Nachmittag stärker werden können. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben, die für Bonn sowie den Rhein-Sieg-Kreis, den Kreis Neuwied und den Kreis Ahrweiler gilt. Die Warnung gilt in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr

Am Freitag sinken die Temperaturen auf maximal sieben Grad, es soll den gesamten Tag über leicht regnen. Dazu gesellen sich weitere Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 57 Stundenkilometern erreichen können. Aus diesem Grund dürfte es sich für die Jecken auf der Straße auch noch deutlich frostiger anfühlen. Auch die Sonne lässt sich an diesem Freitag kaum blicken.

Aufatmen können alle Fans des Straßenkarnevals ab Samstag: Denn obgleich das Thermometer auch dann kaum über sieben Grad steigt, dürfte es ohne Sturmböen deutlich angenehmer werden, sich im Freien aufzuhalten. Die Sonne lässt sich bei nur leicht bewölktem Himmel immer wieder blicken, überdies bleibt es trocken. Am Karnevalssonntag bleibt es bei Höchstwerten von acht Grad weiterhin trocken und windstill. Die Jecken in Bonn und der Region können sich außerdem auf bis zu acht sonnige Stunden freuen.

Am Rosenmontag ist es mit Höchstwerten von zehn Grad ebenfalls freundlich. Es regnet nicht und weil der Himmel nur leicht bewölkt ist, scheint die Sonne auch an diesem Tag beinahe durchgängig. Am Veilchendienstag setzt sich diese Tendenz mit Temperaturen von bis zu elf Grad und einem nahezu wolkenlosen Himmel weiter fort. Dann können die Jecken immerhin sechs Sonnenstunden genießen.