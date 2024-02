Weiberfastnacht und Rosenmontag So wird das Wetter an Karneval in Bonn und der Region

Wie die Temperaturen an Rosenmontag werden, lässt sich laut Karsten Brandt noch nicht genau sagen. Für ihn steht fest: „Der Winter kommt noch einmal, aber wir wissen noch nicht genau wann.“ Die Prognosemodelle zeigten aktuell zwischen einem und zehn Grad am Rosenmontag in Bonn und der Region. Brandt sagt zu den Unterschieden: „Ich erwarte zwischen vier und sieben Grad. Es zieht eine Kaltfront über Norddeutschland auf, die winterliches Wetter bringt. An Rosenmontag erwarte ich sie aber noch nicht in Bonn.“ Trotz Wind rechnet Brandt nicht mit einem Sturm, der den Rosenmontagszug in Bonn in Gefahr bringen könnte. Für die Jecken bedeutet das: Warme Schuhe sind ebenso angebracht wie eine warme Jacke. Ob es sehr kalt wird, lässt sich laut Brandt erst zum Wochenende hin sagen.