Wetter in Bonn und der Region Viele Wolken begleiten die Karnevalszüge am Wochenende

Zweistellige Temperaturen können die Jecken auch bei den Zügen am Wochenende erwarten. Bei vielen Wolken zeigt sich am Samstag nur selten die Sonne. Es soll meist trocken bleiben, etwas Regen sei in den Nachmittags- und Abendstunden möglich. In der Nacht zu Sonntag und am Morgen erwarten die Meteorologen mehr Regen, der im Laufe des Tages aber nachlassen soll. Am Nachmittag kann sich zwischen den Wolken auch mal die Sonne zeigen. Einzelne örtliche Schauer seien aber weiterhin möglich, heißt es vom DWD.