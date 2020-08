Sturm zieht durch NRW : Mehrere Einsätze wegen Sturmtief „Kirsten“ in Bonn

Ein Baum liegt vor einem Güterzug auf den Oberleitungen. Sturmtief „Kirsten“ hat am Morgen in NRW zahlreiche Schäden angerichtet. Im Bahnverkehr haben etwa umgestürzte Bäume für Streckensperrungen gesorgt. Foto: dpa/Alex Talash

Düsseldorf Durch Bonn und die Region zieht derzeit das Sturmtief „Kirsten“. In Teilen von NRW hat der Sturm bereits Schäden angerichtet, in Bonn rückte die Feuerwehr bis zum Mittag zu fünf sturmbedingten Einsätzen aus.

Die Bonner Feuerwehr ist bis zum Mittag zu bislang fünf Einsätzen im Zusammenhang mit Sturmtief „Kirsten“ ausgerückt. Das teilte die Leitstelle auf GA-Anfrage mit. Große Schäden habe es bislang nicht gegeben, Grund für die Einsätze waren umgestürzte Bäume und größere Äste sowie lose Dachziegel.

Zeitweise war auch der Bonner Talweg sowie die Poppelsdorfer Allee in Richtung des Hauptbahnhofs gesperrt. An einem Haus an der dortigen Kreuzung drohten Ziegel auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr wurde gegen 11.15 Uhr alarmiert und sicherte die Ziegel. Polizei und Ordnungsamt sperrten die Stelle ab. Gegen 12.30 Uhr war der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Morgen auf Sturmböen in NRW hingewiesen. Die Winde könnten mit bis zu 100 Stundenkilometern über das Land fegen. Seit 8 Uhr liegt eine Unwetterwarnung für Bonn und die Region vor: Bis in die späten Abendstunden soll es bei Höchstwerten von 23 Grad und einem bewölkten Himmel zu starken Windböen von bis zu 80 Stundenkilometer kommen. Im Laufe des Tages sollte der Wind nach DWD-Angaben abflauen.

In Teilen von NRW hat das Sturmtief bereits größere Schäden angerichtet. Vielerorts meldeten die Feuerwehren Einsätze wegen umgestürzter Bäume. In Hünxe im Kreis Wesel erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als ihr ein Baum auf die Motorhaube fiel. Im Bahnverkehr sorgten entwurzelte Bäume für Streckensperrungen.

Bei Dortmund-Aplerbeck ließ die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen Nahverkehrszug evakuieren. Rund 100 Reisende hätten den Regionalexpress 57 verlassen müssen, weil der Zug wegen eines auf dem Gleis liegenden Baumes nicht weiterfahren konnte. Sperrungen gab es unter anderem auch auf Bahnstrecken bei Köln, Ennepetal, Schwerte und Aachen. Die Folge waren Umleitungen und Verspätungen.

Auf der Autobahn 44 in Höhe Holz kam es zu Sichtbeeinträchtigungen durch aufgewirbelten Staub, wie die Düsseldorfer Polizei mitteilte. Zudem war ein Lastwagen auf der Autobahn umgekippt, die Strecke in Richtung Aachen wurde gesperrt.

Unter anderem in Kleve rückten die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden immer wieder aus. Ein Motorradfahrer wurde laut Polizei durch einen herabfallenden Ast verletzt. Zudem flog ein Trampolin durch die Gegend und beschädigte ein geparktes Auto. In Grevenbroich musste die Feuerwehr lose Teile einer Photovoltaikanlage entfernen. In Neuss führte eine abgerissene Starkstrom-Freileitung nach Angaben der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand.

Wegen der erhöhten Gefahr durch umstürzende Bäume blieb der Zoo in Wuppertal am Mittwoch geschlossen. Auch einige Wildparks - etwa in Köln und Düsseldorf - blieben aus Sicherheitsgründen zu.

