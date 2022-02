Weitere Orkanböen drohen : Zahlreiche Sturm-Einsätze in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Liveblog Bonn/Region Sturm Ylenia hat in Bonn und der Region für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Größere Schäden gab es bislang nicht, einige Straßen sind gesperrt. Am Freitag drohen weitere orkanartige Böen in NRW.

Das Sturmtief „Ylenia“ hat am frühen Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen mit Orkanböen bis 110 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab zahlreiche Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber zunächst nicht gemeldet.

Die Feuerwehren in Bonn und der Region rücken seit der Nacht zu zahlreichen Einsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. In Teilen des östlichen Rhein-Sieg-Kreises ist der Strom ausgefallen.

Die schweren Sturmböen sollen nach DWD-Angaben den ganzen Donnerstag über anhalten, erst am Donnerstagabend ist mit einer Abschwächung zu rechnen - zumindest zeitweise. Am Wochenende rechnet der DWD dann erneut mit stürmischem Wetter. Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag nähere sich ein Orkantief.

Wir halten Sie über das Unwetter in unserem Liveblog auf dem Laufenden:

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(dpa/ga)