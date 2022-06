Wetteraussichten in Bonn und der Region : Am Pfingstmontag wird es regnerisch mit einzelnen kurzen Gerwittern

Pfingstmontag bleibt es regnerisch. Trotz kurzer Gewitter beruhigt sich die Wetterlage. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bonn/Region Nach dem teils gewittrigen „Rock am Ring“-Wochenende in der Eifel bleibt es am Abend noch bei schauerartigen Regen - vereinzelt mit Unwettergefahr. Am Pfingsmontag beruhigt sich das Wetter dann wieder. Die Aussichten für Bonn und die Region.

Das Festival Rock am Ring geht heute zu Ende. Am Sonntagabend kann es noch mal gewittrig werden, teils auch verbunden mit Starkregen. Die Temperaturen liegen am frühen Abend noch um die 20 Grad. In der Nacht sinken sie dann auf 15 bis 11 Grad ab. Trotz der Wetterkapriolen fand das Festival aber ohne Absagen statt. Anders als or der Corona-Pandemie im Jahr 2016, wo es aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste, da bei schweren Unwettern dutzende Menschen verletzt worden waren.

Sonne und Wolken an Pfingstmontag

Ab Montag soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen, trotz einzelner Schauer und kurzen Gewittern. Bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad erwarten die Meteorologen ein Mix aus Sonne und Wolken. In der Nacht zum Dienstag kann es dann örtlich wieder zu Schauern kommen. Dabei kühlt es sich auf 13 bis 10 Grad ab.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

