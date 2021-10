An diesem Wochenende : Polarlichter auch in Deutschland möglich

Bonn An diesem Wochenende sind Polarlichter möglicherweise auch in Deutschland zu sehen. Grund dafür ist ein starker Plasma-Ausbruch auf der Sonne. Das Wetter könnte für die Sichtung eine entscheidende Rolle spielen.

Polarlichter in unseren Breiten? Die Aussichten dafür sind laut Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline, an diesem Wochenende vergleichsweise groß. Allerdings könnte das Wetter die Schaulust empfindlich dämpfen.

Am Donnerstagabend, teilte WetterOnline am Freitag mit, habe es auf der Sonne einen starken Plasmaausbuch gegeben. „Nach derzeitigem Stand fand die Eruption und der damit verbundene Masseauswurf genau erdgerichtet statt. Je nach Geschwindigkeit der Plasmawolke wird diese im Zeitfenster vom späten Freitagabend bis Samstagabend die Erde erreichen. Die Chancen Polarlichter bis in mittlere Breiten zu sehen, steigen somit deutlich an und sind so gut wie schon lange nicht mehr“, erklärte Goldhausen.