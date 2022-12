Rhein-Sieg-Kreis und Ahrweiler : Wetterdienst warnt vor glatten Straßen

Bonn Autofahrer sollten am Sonntag vorsichtig unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und frostigem Wetter. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntagmorgen für Teile Nordrhein-Westfalens vor Straßenglätte gewarnt. Auch die Region ist betroffen. So wird vor Frost und Glätte im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Ahrweiler und im Kreis Neuwied gewarnt. Die Warnung gilt bis Montagvormittag.

Die frostige Wetterlage in Nordrhein-Westfalen bleibt auch in der kommenden Woche bestehen. In der Nacht zum Montag kann es der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bei minus drei bis minus acht Grad östlich des Rheins vereinzelt etwas Schnee und Glätte geben. Am Tag ist es dann zunächst stark bewölkt, im weiteren Verlauf lockert es dann aber auf. In der Nacht zum Dienstag wird es klar, vereinzelt kann es Nebel geben. In Tälern ist laut DWD strenger Frost von bis zu minus zehn Grad möglich.