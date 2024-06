Wetter in Bonn und der Region Sorgt die Schafskälte zurzeit für einen Kälteeinbruch?

Am Wochenende hat in Bonn noch die Sonne geschienen. Unter der Woche soll nun mit Sturmböen, Gewittern und kälteren Temperaturen zu rechnen sein. Laut dem Wetterportal Wetteronline ist die erste Junihälfte zuletzt 2012 so kühl gewesen. Bis einschließlich Freitag sollen die Temperaturen in der Nacht auf 9 bis 5 Grad sinken. Wo aber liegt die Ursache für das kalte Wetter? Könnte das Wetterphänomen der so genannten „Schafskälte“ eine Erklärung liefern?