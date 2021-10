Schnee, Glätte, Sturm : Welche Versicherung haftet bei welchen Schäden?

Bonn Immer öfter kommt es zu Naturereignissen, die zu schweren Schäden führen können. Ob Orkantief, Schnee, oder Glätte. Hier erfahren Sie, welche Versicherung für welche Schäden aufkommt.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu außergewöhnlich heftigen Wetterereignissen. Schnee, Hagel, Glätte und Sturm können Schäden hervorrufen. Was Sie tun können, falls bei Ihnen Schäden entstehen, und welche Versicherung im Fall der Fälle haftet, erfahren Sie hier:

Schäden am Gebäude

Bei Schäden am Haus greift die Wohngebäudeversicherung. Sie deckt neben Sturm- auch Feuer-, Wasser- oder Hagelschäden am Gebäude ab. Auch Folgeschäden, zum Beispiel durch eindringendes Regenwasser, sind mitversichert. Die Versicherung übernimmt die Kosten, die auf den Eigentümer zukommen, um das Haus nach einem Sturm wieder in Stand zu setzen. Laut der ARAG-Versicherung sollte jeder Hauseigentümer eine Wohngebäudeversicherung besitzen, da sie grundlegende Schadensfälle am Gebäude abdeckt. Um auch gegen Schneeschäden wie Schneedruck versichert zu sein, sollten Hausbesitzer zusätzlich eine Elementarschadenversicherung abschließen. Die schützt dann auch vor Hochwasser und Starkregen. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Versicherung allerdings nicht. Für Gebäude, die sich noch im Bau befinden, ist eine Bauleistungsversicherung notwendig.