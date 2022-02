Orkantief „Zeynep“ : Deutsche Bahn stellt Regionalverkehr in NRW ein

Foto: Benjamin Westhoff 16 Bilder Sturmtief zieht über Bonn und die Region

Liveblog Bonn/Region Die Deutsche Bahn hat am Nachmittag den Nahverkehr in ganz NRW eingestellt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Abend vor orkanartigen Böen in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Ahrweiler und dem Kreis Neuwied.

Nach kurzem Zwischenhoch fegt das Orkantief „Zeynep“ seit dem Nachmittag über Nordrhein-Westfalen hinweg. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen. Die Warnung gilt inzwischen für alle Regionen Nordrhein-Westfalens.

Erwartet werden orkanartigen Böen mit teils bis zu 110 Stundenkilometern. Im Laufe des Nachmittags sind einzelne Gewitter mit orkanartigen und Orkanböen sogar bis zu 120 Stundenkilometern möglich.

Im Laufe der ersten Hälfte der Nacht zum Samstag soll der Wind zunächst im Südwesten nachlassen, später auch im Nordosten. Gleichwohl sei gebietsweise noch mit Windböen, in Ostwestfalen mit stürmischen Böen zu rechnen.

Wir halten Sie über das Unwetter in unserem Liveblog auf dem Laufenden:

(dpa/ga)