Tief „Kirsten“ : Umgestürzte Bäume und Streckensperrungen durch Sturm in NRW

Umgestürzte Bäume und Streckensperrungen durch Sturm in NRW

Am Mittwoch wird es in Bonn und der Region stürmisch. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Durch Bonn und die Region zieht derzeit das Sturmtief „Kirsten“, es gibt eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Windböen. In Teilen von NRW entstanden bereits mehrere Schäden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Morgen auf Sturmböen in NRW hingewiesen. Die Winde könnten mit bis zu 100 Stundenkilometern über das Land fegen. Seit 8 Uhr liegt eine Unwetterwarnung für Bonn und die Region vor: Bis in die späten Abendstunden soll es bei Höchstwerten von 23 Grad und einem bewölkten Himmel zu starken Windböen von bis zu 80 Stundenkilometer kommen.