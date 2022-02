Orkantief zieht über NRW : Zahlreiche Sturm-Einsätze in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Zahlreiche Sturm-Einsätze in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Liveblog Bonn/Region Die Feuerwehren in Bonn und der Region rücken seit der Nacht zu zahlreichen Sturm-Einsätzen aus. Teile des östlichen Rhein-Sieg-Kreises melden einen Stromausfall. In Eudenbach beschädigte ein umgestürzter Baum ein Wohnhaus.

Das Sturmtief „Ylenia“ hat am frühen Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen mit Orkanböen bis 110 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab zahlreiche Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber zunächst nicht gemeldet.

Die Feuerwehren in Bonn und der Region rücken seit der Nacht zu zahlreichen Einsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. In Teilen des östlichen Rhein-Sieg-Kreises ist der Strom ausgefallen.