Deutscher Wetterdienst warnt : Orkantief trifft Bonn und die Region - Extremwetterwarnung für Kreis Ahrweiler

Liveblog Bonn/Region Über Nordrhein-Westfalen zieht ein Orkantief hinweg. Der Mittwoch wird bereits windig und ungemütlich, in der Nacht zu Donnerstag erwarten Meteorologen schweren Sturm mit orkanartigen Böen. Für den Landkreis Ahrweiler gilt bereits eine Extremwetterwarnung.

Schulausfall und Unwetterwarnung: Der drohende Sturm in Nordrhein-Westfalen hat erste Auswirkungen, bevor er das Bundesland erreicht hat. Menschen im Norden und Osten von NRW sollen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag wenn möglich innen aufhalten. Böen mit bis zu 120 Stundenkilometer könnten dann über Teile des Landes wehen - und zum Beispiel für herunterfallende Äste oder Dachziegel sorgen. Ab dem späten Mittwochabend gilt in den Regionen rund um Münster, Paderborn und Bielefeld eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Auch im Rest von NRW sei mit Sturmböen zu rechnen, schreibt der DWD.

Der Mittwoch wird in NRW bereits ungemütlich und windig, ab dem späten Mittwochabend nimmt der Sturm weiter Fahrt auf. Die Windböen können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer im Tiefland, in Berglagen sogar bis zu 120 Stundenkilometer erreichen. In der Nacht wird vor einem schweren Sturm, im Bergland vor einem Orkan gewarnt. Für den Landkreis Ahrweiler gilt bereits eine Extremwetterwarnung, die am Mittwochmorgen über das Warnsystem Katwarn versandt wurde.