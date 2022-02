Update zum Unwetter : Ab Freitagmittag droht in NRW das nächste Orkantief

Foto: Benjamin Westhoff 16 Bilder Sturmtief zieht über Bonn und die Region

Liveblog Bonn/Region Sturm Ylenia hat in Bonn und der Region für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Größere Schäden blieben aber bislang aus. Am Freitag drohen weitere orkanartige Böen in NRW.

Nach einer kurzen Verschnaufpause zieht am Freitagnachmittag das nächste Orkantief über Nordrhein-Westfalen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird Tief „Ylenia“ dann von „Zeynep“ abgelöst. Dabei können sich die Menschen im Land im Laufe des Freitags bei Temperaturen bis zu 13 Grad auf nachlassende Schauer und Lücken in der Wolkendecke einstellen. In der zweiten Tageshälfte aber kann es dann zu schweren Sturm- und im Bergland und im Norden des Landes auch zu Orkanböen kommen. Nach Einschätzung der Meteorologen wird „Zeynep“ aber weniger Kraft haben als „Ylenia“.

Das Sturmtief „Ylenia“ hatte am frühen Donnerstagmorgen mit Orkanböen bis 110 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab zahlreiche Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber nicht gemeldet.

Wir halten Sie über das Unwetter in unserem Liveblog auf dem Laufenden:

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(dpa/ga)