Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Neuwied : Unwetterwarnung: Wetterdienst warnt vor verbreitetem Glatteis

Foto: Barbara Frommann/BARBARA FROMMANN

Bonn Einige Teile Deutschlands müssen sich auf ein äußerst ungemütliches Winterwochenende einstellen. Auch für den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Neuwied besteht eine amtliche Unwetterwarnung wegen Glatteis-Gefahr.

Schneemassen und Glätte - dieses Wochenende soll laut Vorhersagen wettertechnisch in einigen Teilen Deutschlands heftig werden. Insbesondere im Norden und in der Mitte Deutschlands könnten bis Sonntagabend chaotische Verhältnisse herrschen. Feuerwehren und Räumtrupps haben sich vielerorts in Stellung gebracht.

Höchste Warnstufe für Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Neuwied

Die Region könnte vom Schlimmste zwar verschont bleiben, wie die Bonner Meteorologe Karsten Brandt am Freitag dem GA sagte: Mit viel Schnee rechnet er im Rheinland nicht. Aber: Auch bei uns müssen sich die Menschen auf sinkende Temperaturen und damit glatte Straßen einstellen. So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Neuwied bis mindestens Sonntagfrüh vor verbreitetem Glatteis und hat entsprechend eine amtliche Unwetterwarnung für beide Kreise herausgegeben. Es gelte Stufe 3 von 3.

Lesen Sie auch Wetterphänomen in Deutschland : Wie wirkt sich die Grenzwetterlage auf Bonn aus?

Demnach treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Laut der Metereologen sollten die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis Autofahrten vermeiden und Zuhause bleiben.

Mit reichlich Schnee ist zusätzlich in der nördlichen Mitte Deutschlands zu rechnen. Mancherorts sind mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, gab der DWD am Samstag in einer amtlichen Gefahrenmitteilung bekannt.

Straßen und Schienenwege könnten durch extreme Schneeverwehungen unpassierbar werden. Es bestehe die Gefahr von Schneebruch. „Fahren Sie nur mit Winterausrüstung und vermeiden Sie grundsätzlich Autofahrten!“, hieß es in der Warnmeldung.

Deutsche Bahn streicht vorsorglich Verbindungen

Im Norden des Landes waren am Samstag vorsorglich bereits einige Bahn-Verbindungen im Fernverkehr eingestellt worden. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn wurden am Samstag und Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen ist die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Hier werde der Fahrplan am Wochenende stark ausgedünnt. Auch im Regionalverkehr etwa in Nordrhein-Westfalen ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Deutschland stehen ungewöhnliche Wetter-Extreme bevor. Während im Norden kalte Unwetter wüten, soll es im Süden frühlingshaften Föhn geben. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten damit ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad.

Besonders betroffen vom Winterwetter ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz. Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte.