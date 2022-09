Seltenes Wetterphänomen : Gewitterzelle zieht über den Rhein-Sieg-Kreis

Diese Gewitterwolke fotografierte GA-Leser Dominik Linck am Dienstagnachmittag über Volmershoven. Foto: Dominik Linck

Volmershoven Eine dunkle Wolke am Himmel über Alfter-Volmershoven sorgte am Dienstagnachmittag für Aufsehen. Wetterexperte Karsten Brandt erklärt, was es damit auf sich hatte.

Ein ungewöhnliches Naturschauspiel hat GA-Leser Dominik Linck am Dienstagnachmittag über Volmershoven beobachtet. Am Himmel war dort eine dunkle Gewitterwolke zu sehen, deren Form an eine Windhose erinnerte. Auf Nachfrage bestätigte Metereologe Karsten Brandt, dass auf dem Bild eine schmale Gewitterzelle zu sehen ist. Diese sei im Raum östlich von Meckenheim aufgezogen und über den Raum Wachtberg gezogen.

Von dort aus bewegte sich die Gewitterwolke im Laufe des Nachmittags Richtung Siebengebirge über Hennef und Oberpleis und verließ den Rhein-Sieg-Kreis dann Richtung Kreis Altenkirchen. In diesen Bereichen konnte es laut Brandt über den Nachmittag zu weiteren starken Niederschlägen kommen. Der Wetterdienst gab für Bonn und die Region eine amtliche Warnung vor Gewittern heraus.

Das Besondere an der Gewitterwolke: Sie ist mit einem Durchmesser von schätzungsweise einem Kilometer extrem klein, erklärt Brandt.