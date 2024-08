Meteorologisch oder kalendarisch Wann ist der Herbstanfang?

Bunte Blätter, kürzere Tage - es wird Herbst. Während sich so manch einer darüber freut, möchten die anderen dies gerne herauszögern. Was den Herbstanfang angeht, findet man allerdings unterschiedliche Daten. Der meteorologische Herbstbeginn ist bereits am 1. September, während der Herbst kalendarisch in diesem Jahr erst am 22. September beginnt.