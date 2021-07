Sturmböen und Starkregen : Warnung vor Gewitter und Starkregen in Bonn und der Region bleibt bestehen

Warnung vor Gewitter und Starkregen in Bonn und der Region bleibt bestehen

Region Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starkem Gewitter in der Region. Betroffen sind Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis sowie die Kreise Ahrweiler und Neuwied, wo es zu Sturmböen sowie Starkregen und Hagel kommen kann.

Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich aktuell auf ungemütliches Wetter einstellen: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starken Gewittern in der Region. Demnach können in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den Kreisen Ahrweiler und Neuwied heftige Gewitter mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern sowie Starkregen und Hagel auftreten.