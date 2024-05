Wetter in Bonn und der Region Amtliche Warnung vor Starkregen am Freitag für Bonn und die Region

Am Freitag ziehen am Vormittag dann voraussichtlich erneut Regenwolken von Südosten über die Region. Örtlich ist schauerartiger starker Regen möglich, der dann laut dem DWD auch wieder in gewittrigen Starkregen wechseln kann. In einigen Regionen sind sogar unwetterartige Regenmengen möglich. Der Schwerpunkt liege voraussichtlich in Nordrhein-Westfalen und im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.