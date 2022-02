Wetter an Karneval : Sonne zeigt sich heute und am Rosenmontag von früh bis spät

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Sonntag und zum Wochenstart auf freundliches Wetter freuen. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn/Region Sonnig, mild und trocken: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Karnevalswochenende auf freundliches Wetter freuen. Auch am Rosenmontag zeigt sich die Sonne den ganzen Tag über.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sonne satt am Karnevalssonntag und auch am Rosenmontag: Am heutigen Sonntag bleibt es bei Höchstwerten von acht Grad trocken, windstill und sonnig. Zu Beginn der Woche können sich die Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen ebenfalls auf blauen Himmel und Sonnenschein freuen. „Am Rosenmontag gibt es Sonne von früh bis spät“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. „Mit Temperaturen von elf bis zwölf Grad wird es außerdem sehr mild.“ In den kommenden Nächten könnten die Temperaturen allerdings insbesondere im Bergland unter Null fallen. Auf den Straßen könne es vereinzelt glatt werden.

Auch am Dienstag bleibe es überwiegend trocken. „Der Tag beginnt wieder mit Sonne, später ziehen von Westen lockere Wolkenfelder auf“, sagte der DWD-Meteorologe. Im Münsterland seien ein paar Tropfen Regen nicht ausgeschlossen, im Südosten des Landes bleibe es dafür noch länger heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen acht und zehn Grad.

Am Mittwoch soll es laut DWD-Prognose ebenfalls überwiegend heiter und trocken werden. Dazu werden Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad erwartet.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga/dpa)