Aussichten für das Wochenende So wird das Wetter in Bonn und der Region an Silvester

Am Tag vor Silvester, dem kommenden Samstag, wird es wieder etwas milder, es bleibt aber voraussichtlich regnerisch und stark bewölkt. Dazwischen kann es laut dem DWD jedoch auch immer mal wieder zu längeren niederschlagsfreien Tagesabschnitten kommen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen sieben und elf Grad, in den höheren Lagen zwischen drei und sechs Grad. Der Wind frischt in den Tieflagen zeitweise auf, in den höheren Regionen kann es in exponierten Lagen aber auch zu Sturmböen kommen.