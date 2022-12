Wetterlage bringt Kälte : Darum stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Bonn nicht schlecht

Schon zu Beginn der Woche hat es in Bonn und Umgebung geschneit. Am Wochenende könnte es wieder Schnee geben. Foto: Axel Vogel

Bonn Vieles sprach nach diesem Sommer dafür, dass das Jahr 2022 den Temperaturrekord für Bonn und die Region brechen würde. Eisige Temperaturen könnten das nun verhindern. Grund dafür ist eine ungewöhnliche Wetterlage - mit Auswirkungen auch auf Weihnachten.

Ein seltenes Wetterphänomen bringt Kälte nach Deutschland: Das Hochdruckgebiet über den Azoren und das Tiefdruckgebiet über Island (kurz: Azorenhoch und Islandtief) haben ihre namensgebenden Positionen getauscht. Dieser ungewöhnliche Wechsel sorgt in Deutschland für einen kalten Nord- oder Ostwind, wie der Wetteranbieter Wetteronline mitteilt.

„Das Hoch im Norden, in diesem Falle bei Island, blockiert dabei die milden Westwinde und drängt die Tiefdruckgebiete auf eine sehr südliche Zugbahn“, erklärt Björn Goldhausen, Meteorologe bei Wetteronline. „Das ist eine Wetterlage, die in Europa Winterpotenzial hat“, ergänzt der Bonner Wetterexperte Carsten Brandt.

Diese Wetterlage habe in der Region schon Ende November und Anfang Dezember für erste Schneefälle gesorgt. Und das werde auch vorerst so bleiben: Bis sich die Hoch-Tief-Konstellation wieder an ihren alten Platz bewegt, könnte es Wochen dauern.

Wetter in Bonn und der Region: Minusgrade in der Nacht zu Samstag

Ab Donnerstag sinken die Temperaturen in Bonn und dem Umland noch einmal, so Brandt. Die Temperatur werde am Donnerstagmorgen in der Bonner Innenstadt bei circa drei Grad liegen. Dazu kommen im Laufe des Tages Schauer. Auch Schneeregen sei durch die kalte Luft möglich. Ab einer Höhe von 300 Metern, im Siebengebirge zum Beispiel, könne der Schnee möglicherweise auch liegen bleiben.

Noch kälter werde es zum Wochenende: Für Freitagmorgen sagt Brandt für Bonn und das Umland Temperaturen nur leicht über null Grad voraus. Minusgrade werde das Thermometer dann in der Nacht zu Samstag anzeigen. Bei -1 bis -3 Grad im Umland sollten Autofahrer auf Glätte vorbereitet sein.

Die Minusgrade erreichen ab Sonntag auch die Bonner Innenstadt. Dann könnte es auch zu ersten Schneefällen kommen, die bis Wochenbeginn anhalten.

Gibt es weiße Weihnachten in Bonn?

Die letzten weißen Weihnachten haben Bonnerinnen und Bonner 2010 erlebt. Bei der derzeitigen Wetterlage sei Schnee zum Fest in diesem Jahr durchaus möglich: „Es ist alles drin. Die Chance ist so groß wie lange nicht,“ so Brandt. Konkret vorauszusagen seien weiße Weihnachten aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Kontraproduktiv sind die Entwicklungen des Wetters für alle, die Energie sparen wollen: Es bleibt kalt. „Auch in der kommenden Woche deutet sich eine Fortdauer der Grenzwetterlage mit einer neuen Ladung Schnee an“, schreibt Wetteronline.

Nach dem Rekord-Sommer 2022 könnten die niedrigen Temperaturen den Jahresdurchschnitt jetzt noch senken. Laut Brandt liege die Durchschnittstemperatur 2022 für das Bonner Umland bisher noch bei 13,7 Grad.