Wetteraussichten Wann es in Bonn und der Region schneien könnte

Am Sonntag kommt es infolge von Kaltluft im Raum Bonn immer wieder zu Schauern. Am Abend gehen sie bei sinkenden Temperaturen in Schneeregen, im Laufe der Nacht zum Montag in Schnee über, so Bunjes. „Bei Tiefsttemperaturen um 0 Grad kann sich stellenweise eine dünne Neuschneedecke bilden.“ In höheren Lagen werde Neuschnee mit bis zu drei Zentimetern erwartet.