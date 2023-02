Wetter in Bonn und der Region : Glättegefahr und möglicher Schneefall in den Höhenlagen

Bonn/Region Der Deutsche Wetterdienst rechnet kühlen Temperaturen in Bonn und der Region. In den Höhenlagen warnen die Experten vor Glätte und möglichem Schneefall.

Das Wetter in Bonn und der Region wird am Montag deutlich kühler. Für die Menschen gilt zum Wochenstart vor allem auf dem Weg zur Arbeit wegen Glättegefahr besondere Vorsicht. In der Nacht zum Montag könne es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach Regen und leichtem Schneefall in den Hochlagen bei Temperaturen zwischen plus einem und minus vier Grad stellenweise gefährliche Straßenverhältnisse geben. In Bonn liegen die Temperaturen am Montagmorgen bei etwa minus einem bis drei Grad Celsius. Vormittags steigen sie dann auf bis zu fünf Grad an. Speziell in den höheren Lagen um Bonn kann es kühler und damit glatt werden.