Mikroklima in der Kölner Bucht : Deshalb ist es in Bonn so oft schwül

Analyse Bonn Mit durchschnittlich 35 schwülen Tagen liegt Bonn weit vor anderen deutschen Städten. Aber wie sehr beeinflusst das Wetter unser Wohlbefinden wirklich? Und wieso ist es ausgerechnet in Bonn immer wieder so schwül?

Wie Björn Goldhausen vom Bonner Wetterdienst WetterOnline erklärt, gab es rund um die Wetter-Mess-Station am Flughafen Köln/Bonn im Jahr 2020 16 Hitzetage. Als solche werden Tage angegeben, an denen die Temperaturen die 30-Grad-Marke geknackt haben. Deutlich höher liege die Zahl der Sommertage: „In der Region gab es im vergangenen Jahr 61 Sommertage mit 25 Grad und mehr“, so Goldhausen.

Am Flughafen Köln/Bonn habe es 2020 nur eine einzige Nacht gegeben, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad ging. Das sind die sogenannte Tropennächte. „Doch sobald man in den Städten schaut, erhöht sich der Wert deutlich. In den Städten messen wir meistens acht bis zehn Tropennächte“, sagt er. Dies seien Zeichen für Schwüle oder extreme Hitze, „also genau das, was wir in den kommenden Tagen bekommen“, so Goldhausen.