Aussichten für Bonn und die Region : Zum Wochenende wird es kalt und regnerisch

Bonn/Region Nach einigen schönen Karnevalstagen in Bonn und der Region zieht die nächste Kaltfront auf. Am Wochenende ist sogar Schnee möglich. Wir blicken auf die Wetter-Aussichten für die nächsten Tage.

Zum Wochenende hin sollten sich die Menschen in der Region wieder warm einpacken: Dann soll laut DWD eine Kaltfront mit Minusgraden und Schneefällen über Deutschland hinwegziehen. „Die Wetterlage stellt sich in den kommenden Tagen um. Der Spätwinter hält nochmal Einzug im Land“, sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch in Offenbach. Der Freitag startet mit kalten drei Grad in den Tag, die Höchsttemperaturen sollen laut DWD bei sieben Grad liegen. Auch am Freitag kann es immer wieder zu Regen kommen. Im Laufe des Wochenendes kann es auch in tieferen Lagen ein paar nasse Schneeflocken geben. Die Tiefsttemperaturen pendeln dabei um den Gefrierpunkt, in den Nächten gibt es verbreitet wieder Frost. „Das bedeutet am Morgen also wieder Scheibenkratzen in dickem Wintermantel“, sagte der Meteorologe.