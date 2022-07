Hitzewelle in der neuen Woche : In Bonn wird es an die 40 Grad heiß

Ab Montag klettern die Temperaturen in Bonn deutlich über die 30-Grad-Marke. Foto: dpa-tmn/Sven Hoppe

Bonn/Region Die Hitzeperiode Anfang der Woche wird kurz, aber heftig: Zwei Tage lang müssen Menschen und Natur auch in Bonn und der Region mit Temperaturen bis zu 40 Grad klarkommen. Die Aussichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sofia Grillo

Von einem Extrem ins nächste: Während wir vergangenen Sommer mit Starkregen, der Flut und dem Rhein-Hochwasser konfrontiert waren, stehen wir in diesem Sommer in Bonn und der Region vor extremer Hitze. Das zeigt der Bonner Meteorologe Karsten Brandt auf, der das Wetterportal Donnerwetter.de betreibt.

Die Woche beginnt dann mit einer Hitzewelle. Am Montag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit 31 bis 36 Grad zu rechnen, fast überall scheint dauerhaft die Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht bleibt es warm bei 15 bis 18 Grad.

Der Dienstag wird der wohl heißeste Tag der Woche: Es bleibt weitgehend wolkenlos bei Höchsttemperaturen zwischen 36 und 39 Grad. Am Niederrhein und in städtischen Ballungsgebieten könnte auch die 40-Grad-Marke geknackt werden. Ab der Nacht zum Mittwoch sind dann auch Schauer und Gewitter möglich.

Laumann in Sorge um Gesundheit

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist wegen der hohen Temperaturen in Sorge um die Gesundheit der Menschen. „Für die einen bedeutet das tolle Tage draußen im Park, im Garten oder am Wasser. Aber gerade für ältere Menschen, Vorerkrankte oder Kinder kann die starke Wärme gefährlich werden“, sagte Laumann am Sonntag. Sein Rat ganz praktisch: „Trinken Sie ausreichend, meiden Sie wenn möglich körperliche Anstrengungen und bleiben Sie bestenfalls im Schatten.“

In der vergangenen Woche hatte Wetterexperte Karsten Brandt schon auf die anstehende Hitzewelle hingewiesen: „Montag und Dienstag kommender Woche könnten wir Temperaturen an die 40 Grad erreichen. Ob die Marke geknackt wird, bleibt abzuwarten. Aber die 45 Grad kommen schneller als uns lieb ist. Wenn nicht dieses Jahr, dann das nächste“, sagt Brandt im GA-Gespräch. Er stellt fest, dass fast jährlich neue Hitzerekorde aufgestellt werden - so auch in diesem Jahr. Der Juni sei schon extrem warm gewesen und auch der Juli würde sich so entwickeln, so der Meteorologe. „In den vergangenen 30 Jahren ist die Durchschnittstemperatur um zwei bis drei Grad gestiegen.“

Der Bonner Meteorologe Karsten Brandt. Foto: Benjamin Westhoff

Die Hitze kommt aus dem Mittelmeerraum zu uns. Diese Woche erwärme sich die Luft noch, dann werde es aber viel schneller sehr heiß und das liege, so Brandt, an dem stillen Unwetter, das gerade vorherrscht. Damit bezeichnet der Wetterexperte die extreme Trockenheit in Bonn und der Region wie auch in ganz Deutschland. „Der Boden war noch nie so trocken wie jetzt“, alarmiert er. Seit den Achtzigerjahren misst er das Gewicht des Bodens in Bonn und der Region, um den Wassergehalt festzustellen. Inzwischen, so stellt Brandt fest, sei gar kein Wasser mehr für die Pflanzen vorhanden.

Das führt wiederum dazu, dass kein Bodenwasser mehr durch die Sonneneinstrahlung verdunsten kann, die Luft dadurch nicht mehr abgekühlt wird und die Hitze noch extremer wird, erläutert Brandt die Zusammenhänge. „Die Hitze und die Trockenheit schaukeln sich gegenseitig hoch.“ Die Trockenheit habe sich nicht nur durch einen zu regenarmen Winter und Frühling aufgebaut, sondern auch schon durch die Trockenjahre 2018 und 2019. Der Starkregen, der immer häufiger über Bonn und die Region zieht, hilft nicht bei der Bewässerung des Bodens. Denn die Wassermassen können nur schwerlich von ihm aufgenommen werden und fließen einfach ab.

Auch für die Wälder werden Hitze und Trockenheit zum Problem. Der Deutsche Wetterdienst hat den Waldbrandgefahrenindex für weite Teile des Rheinlands am Dienstag auf die höchste Stufe 5 gesetzt. Dort besteht demnach eine „sehr hohe“ Gefahr für Waldbrände. Für die übrigen Regionen in NRW gilt die Stufe 4, also eine „hohe“ Gefahr.

„Wir befinden uns in einer katastrophalen Situation für die Landwirtschaft und unsere Wälder. Die derzeitige Trockenheit macht mich fassungslos. Vor allem, weil auch in den nächsten Wochen kaum Regen zu erwarten ist“, sagt Brandt.

Es gebe sogar meteorologische Modelle, die zeigen, dass bis August der Regen ausbleibe. Auch wenn die Luft sich nach der bevorstehenden Hitzewelle etwas abkühlen kann, wird eine nächste Welle bald folgen, prognostiziert Brandt. „Die Hitzewelle werden wir in Bonn besonders stark zu spüren bekommen“, sagt der Meteorologe.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(mit dpa)