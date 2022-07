Wetter in der Region : Meteorologen erwarten Hitze zur neuen Woche in Bonn

Bonn/Region Es wird heiß in Bonn und der Region: Während die Temperaturen am Sonntag auf um die 28 Grad steigen, werden zur neuen Woche Werte deutlich über der 30-Grad-Marke erwartet. Die Aussichten.

In der vergangenen Woche hatte Wetterexperte Karsten Brandt schon auf die anstehende Hitzewelle hingewiesen: „Montag und Dienstag kommender Woche könnten wir Temperaturen an die 40 Grad erreichen. Ob die Marke geknackt wird, bleibt abzuwarten. Aber die 45 Grad kommen schneller als uns lieb ist. Wenn nicht dieses Jahr, dann das nächste“, sagt Brandt im GA-Gespräch. Er stellt fest, dass fast jährlich neue Hitzerekorde aufgestellt werden - so auch in diesem Jahr. Der Juni sei schon extrem warm gewesen und auch der Juli würde sich so entwickeln, so der Meteorologe. „In den vergangenen 30 Jahren ist die Durchschnittstemperatur um zwei bis drei Grad gestiegen.“

Die Hitze kommt aus dem Mittelmeerraum zu uns. Diese Woche erwärme sich die Luft noch, dann werde es aber viel schneller sehr heiß und das liege, so Brandt, an dem stillen Unwetter, das gerade vorherrscht. Damit bezeichnet der Wetterexperte die extreme Trockenheit in Bonn und der Region wie auch in ganz Deutschland. „Der Boden war noch nie so trocken wie jetzt“, alarmiert er. Seit den Achtzigerjahren misst er das Gewicht des Bodens in Bonn und der Region, um den Wassergehalt festzustellen. Inzwischen, so stellt Brandt fest, sei gar kein Wasser mehr für die Pflanzen vorhanden.