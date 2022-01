Wetteraussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter an Neujahr

Zum Jahreswechsel wird das Wetter ungewöhnlich mild. Eine Gruppe Frauen steht bei Sonnenaufgang im Wasser am Strand von Boscombe in Großbritannien. Foto: dpa/Andrew Matthews

Bonn/Region Das Wetter in Bonn und der Region ist zum Jahreswechsel ungewöhnlich mild. Mit Werten bis zu 16 Grad war es am letzten Tag des Jahres nahezu frühlingshaft warm und auch die nächsten Tage bleiben mild

Zum Jahresanfang bleibt das Wetter in Bonn und der Region unbeständig mit milden Temperaturen. Die Temperaturen können im Rheinland noch einmal bis in frühlingshafte Bereiche steigen.

Die Temperaturen haben in manchen Regionen in Deutschland Rekordhöhen an einem Silvestertag erreicht. Dazu zählte am Freitag auch das rheinhessische Alzey in Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, ein Vergleich von vorläufigen Messwerten am Freitag mit früheren Höchstwerten zeige, „dass es ein sehr warmes und in einigen Regionen auch das wärmste Silvester ist“.

So wurden mitten im Winter in Alzey 13,9 Grad gemessen - nach dem bisherigen Maximalwert von 13,4 Grad am Silvestertag 2017. Zugleich gab es aber auch rheinland-pfälzische Orte, wo die Temperaturen am Freitag unter früheren Messrekorden lagen.

Am Neujahrstag, Samstag, erwarten die Wetterdienste ähnlich mildes und wechselhaftes Wetter. Die GA-Wetterkarte geht von Höchsttemperaturen von 14°C am Wochenende in Bonn und 12°C am Montag aus. Während es am Samstag voraussichtlich bei Wolken bleibt, steigt die Regenwahrscheinlichkeit zum Montag hin.

„Windig, trüb und nass geht es in den Folgetagen weiter. Winter ist nicht in Sicht“, sagte die DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn zu den weiteren Aussichten. Nach wie vor sei mit milden Temperaturen zu rechnen. Am Montag liegen die Höchstwerte demnach bei sieben Grad im Nordosten und 13 Grad am Oberrhein.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)