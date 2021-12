Wetteraussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter an Silvester und Neujahr

Zum Jahreswechsel wird das Wetter ungewöhnlich mild. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn/Region Das Wetter in Bonn und der Region ist zum Jahreswechsel ungewöhnlich mild. Mit Werten bis zu 16 Grad wird es am letzten Tag des Jahres nahezu frühlingshaft warm. An Silvester kann es vereinzelt regnen und windig werden.

Zum Jahreswechsel bleibt das Wetter in Bonn und der Region unbeständig mit milden Temperaturen. Die Temperaturen können im Rheinland noch einmal bis in frühlingshafte Bereiche steigen.

Der Donnerstag begann zunächst bedeckt und mit Regen. Im Laufe des Tages lässt der Regen von Südwesten her allmählich nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise weht ein böiger Wind, die Höchstwerte liegen im Rheinland bei 16 Grad.

Der Freitag beginnt nach DWD-Prognose trocken. Im Tagesverlauf ziehen dichtere Wolken auf, die etwas Regen oder Sprühregen bringen können. Es bleibt windig, dazu werden Temperaturen bis 16 Grad erreicht. In der Silvesternacht wird es wolkig mit vereinzelt etwas Regen.

Auch der erste Tag des neuen Jahres wird ungewöhnlich mild: An Neujahr ist der Himmel zunächst bewölkt, vereinzelt sind auch Schauer möglich. Später lockert es auf und bleibt meist trocken bei Höchstwerten bis zu 15 Grad.

(ga/dpa)