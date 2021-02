Wetteraussichten : Arktische Polarluft bringt eisige Kälte nach Bonn

In Bonn und der Region wird es frostig. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bonn/Region In einigen Teilen Deutschlands sorgt der Wintereinbruch für teils chaotische Zustände. Bonn und die Region kamen glimpflich davon. Doch nun strömt arktische Polarluft auch ins Rheinland - und sorgt tagelang für eisige Temperaturen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schneemassen und Glätte - dieses Wochenende war wettertechnisch in einigen Teilen Deutschlands heftig. Insbesondere im Norden und in der Mitte Deutschlands herrschten chaotische Verhältnisse. Am Montagmorgen hielten diese teilweise an. Bonn und die Region blieben bislang von heftigen Schneefällen und Glatteis verschont. Doch es ist kalt.

Die aufziehende Polarluft sorgt für eisige Temperaturen. In der Nacht zu Montag sind die Werte in Bonn und der Region unter die Null-Grad-Marke gefallen. Tagsüber bleibt es nach angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter frostig, die Temperaturen sinken im Tagesverlauf weiter, in der Nacht zu Dienstag erwarten die Experten Werte um die minus zehn Grad. Am Montag bleibt es vor allem bewölkt, dazu ist leichter Schneefall möglich. Der DWD hat eine entsprechende Warnung herausgegeben. Am Dienstag soll sich vermehrt die Sonne zeigen.

Lesen Sie auch Der Winter bleibt streng : Lkw fahren sich reihenweise im Schnee fest

Schneeverwehungen in Teilen NRWs

In anderen Teilen Nordrhein-Westfalens kann es mit heftigen Schneefällen wieder ungemütlicher werden. Spitzenreiter beim Neuschnee sei Ostwestfalen-Lippe mit bis zu zehn Zentimetern, sagte eine Meteorologin des DWD in Essen. Bis zum Nachmittag würden im restlichen Bundesland vielerorts ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Vor allem in der Nordhälfte des Bundeslandes rechnet die Expertin bei frischem bis starkem Ostwind mit Schneeverwehungen.

Foto: dpa/Marcel Kusch 26 Bilder Wintereinbruch mit Eisregen und Schnee in NRW

Dazu bleibt es frostig, denn es strömt arktische Polarluft nach NRW. „Es wird eiskalt“, sagte die Meteorologin. „So etwas habe ich in den vergangen acht Jahren nicht gesehen.“ In Ostwestfalen liegen die Temperaturen bei minus zehn Grad. Im Südwesten bleibt es ein wenig wärmer mit minus vier Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann sogar auf strengen Frost zwischen minus 10 und minus 15 Grad.

Laut der Wetterexpertin wird der Frost noch eine Weile andauern, wahrscheinlich bis Sonntag. Im Wochenverlauf komme jedoch die Sonne dazu: „Schnee mit Sonne, das sollte doch die meisten Leute freuen.“ (Mit Material von dpa)

(ga)