Aussichten für Bonn und die Region Ausläufer von ehemaligem Hurrikan bringen Unwetter

Die Temperaturen fallen infolge des Unwetters ebenfalls. Kratzen sie Mittwochs noch an den 16 Grad, sinken sie in der Nacht bis auf 11 bis 14 Grad. Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Am Freitag wird es dann richtig kalt. Wenn der Regen nachlässt, erreichen die Temperaturen nur noch Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad, während sie in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad heruntergehen. Der DWD warnt vor erstem Frost in Bodennähe.