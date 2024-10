Wetter in Bonn und der Region Nach mildem Wochenstart kann es ungemütlich werden

Auswirkungen auf das Wetter in Nordrhein-Westfalen könnte ab Mitte der Woche auch der Ex-Hurrikan Kirk haben, der dann Europa erreicht. Dem Bonner Wetterdienst WetterOnline zufolge soll das Sturmfeld am Donnerstag auf Deutschland treffen. Die genauen Auswirkungen seien dem Wetterdienst zufolge noch offen, da die genaue Zugbahn des Sturmfeldes noch nicht sicher sei. Wenn der Ex-Hurrikan über NRW zieht, drohen auch in Bonn und der Region neben teils schweren Sturmböen am Donnerstag auch kräftige Regenfälle. Die Temperaturen sinken tagsüber auf um die 15-Grad-Marke.