Wetter in Bonn und der Region Das milde Wetter hält nur kurz

Die neue Woche beginnt laut DWD dann mit stark bewölktem Wetter. Am Montag könne es stellenweise zu Sprühregen kommen, überwiegend bleibe es aber niederschlagsfrei, ergänzte die Meteorologin. Dienstags könne es dann auch mal etwas stärker regnen. Die Temperaturen erreichen dem DWD zufolge am Montag Höchstwerte von 10 bis 13 Grad und Werte zwischen 8 und 12 Grad am Dienstag. Der Wetterdienst WetteronlineWetter.com erwartet für Montag in Bonn Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad, Wetter.com geht von Höchstwerten um die zehn Grad am Montag aus.