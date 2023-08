Wetter in Bonn Warum es in diesem Sommer dauerhaft schwül ist

Der Grund liege an den erhöhten Temperaturen des Mittelmeerwassers mit Werten von 27 bis 30 Grad. Laut Goldhausen gibt das Meer deshalb eine große Menge an Feuchtigkeit in die Luft ab. "Wenn der Wind sich in die südliche Richtung bewegt, haben wir das warme Mittelmeerwasser bei uns in der Luft in Form von Wärme und Schwüle." Goldhausen sehe diese Kettenreaktion als ein gutes Beispiel für die Auswirkungen des Klimawandels. "Wir können den Klimawandel in unserem aktuellen Wetter erkennen“, sagt er.