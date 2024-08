Aussichten für die Region Der Hochsommer kommt zurück nach Bonn

Am Dienstag ziehen der DWD-Prognose zufolge harmlose Wolkenfelder durch, es wird viel Sonnenschein geben. Der Wind bleibt schwach, die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad. Wetteronline und Wetter.com erwarten den wärmsten Tag der Woche in Bonn am Dienstag. Am Mittwoch wird das Wetter wieder etwas schlechter, es kann zu kurzzeitigen Regenschauern kommen. Es ist aber weiterhin recht warm. Der Donnerstag soll dann weitgehend niederschlagsfrei sein.