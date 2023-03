Aussichten für Bonn und die Region : Wetterdienst warnt vor Schneefall, Glätte und Wind

In den kommenden Tagen können sich Schneeflocken mit Regen mischen. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Nach einem kühlen und trüben Wochenstart warnt der am Dienstag Wetterdienst vor Schneefall in den Hochlagen. In Bonn und der Region kann es ungemütlich werden.

Der Winter hält noch einmal Einzug in Bonn und der Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstagvormittag in den höheren Lagen des Kreises Ahrweiler vor Schneefall mit verbundener Glätte. Oberhalb von 400 Metern könne es dabei bis zu zehn Zentimeter Schnee geben. Oberhalb von 600 Metern und in Staulagen seien auch 15 Zentimeter möglich.

Am Rhein und im flacheren Umland soll sich nach Angaben des DWD der Regen mit Schnee mischen. Daraus kann sich in Richtung des Abends auch Glättegefahr ergeben. Parallel wird vor Windböen der Stärke sieben und acht gewarnt. In der Nacht ziehen Schneeregen sowie Schneefälle nach Süden und Südwesten.

Am Mittwoch soll es wechselhaft und in den Hochlagen winterlich weitergehen. In tieferen Lagen kann es regnen. Lediglich der Wind ist dann weitergezogen und nicht mehr so kräftig wie am Vortag. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

