Wetteraussichten : DWD warnt vor Glätte und leichtem Schneefall in Bonn und der Region

In Bonn und der Region wird es frostig. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp Schulze

Bonn/Region Einige Teile Deutschlands haben ein äußerst ungemütliches Winterwochenende hinter sich. Bonn und die Region kamen bis zum Sonntagnachmittag glimpflich davon. Doch auch hier wird es in den nächsten Tagen eisig kalt.

Schneemassen und Glätte - dieses Wochenende war wettertechnisch in einigen Teilen Deutschlands heftig. Insbesondere im Norden und in der Mitte Deutschlands herrschten chaotische Verhältnisse. Bonn und die Region blieben bis zum Sonntagnachmittag von heftigen Schneefällen und Glatteis verschont. Und die Wetterlage scheint sich weiterhin zu beruhigen - dennoch gibt es nun eine Amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.

Ab dem späten Sonntagnachmittag blieb es zunächst trocken. Die aufziehende Polarluft sorgt aber laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für kalte Temperaturen. In der Nacht fallen die Temperaturen in Bonn und der Region unter die Null-Grad-Marke. Für Bonn, den Kreis Ahrweiler und den Kreis Neuwied warnt der DWD vor Glätte zwischen 19 Uhr und 21 Uhr am Sonntag. Im Rhein-Sieg-Kreis gilt diese Warnung sogar bis um 0 Uhr am Montagmorgen.

In der Nacht zu Montag gibt es zudem Warnungen für den Kreis Neuwied und dem Rhein-Sieg-Kreis vor leichtem Schneefall. Die Warnungen gelten bis 18 Uhr am Montag. Am Montag soll es zudem frostig weitergehen bei Temperaturen bis zu maximal minus zwei Grad. Es bleibt bewölkt.

In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen dann noch einmal drastisch ab. Am Morgen soll es nicht wärmer als minus zehn Grad sein. Dann soll sich aber auch ab und zu die Sonne zeigen.

Unwetterlage beruhigt sich in ganz NRW

Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Unwetterlage im Norden Nordrhein-Westfalens am Sonntagabend gegen 21 Uhr endet. Der Schneefall schwäche sich allmählich ab, sagte Maria Hafenrichter vom DWD in Essen am Nachmittag. Verwehungen seien wegen kräftigen Windes im nördlichen Münsterland und in Ostwestfalen weiterhin möglich. Am Abend werde der Wind aber nachlassen.

Allerdings werden in der Nacht auf Montag in Westfalen neue, mäßige Schneefälle mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee erwartet. „Die Mengen sind aber nicht zu vergleichen mit den letzten 24 Stunden.“ Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag fielen nach DWD-Angaben an zahlreichen Messstationen um die 20 Zentimeter Schnee und damit weniger als die befürchteten bis zu 40 Zentimeter.

Auch am Montag kann es wieder schneien. Ein kleineres Schneefallgebiet werde sich im Tagesverlauf nach Nordwesten verschieben. In den Regionen Münsterland, Ruhrgebiet und nördlicher Niederrhein seien dabei ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Hafenrichter sprach jedoch von einer „deutlichen Wetterberuhigung“.

Es wird noch kälter. Bereits in der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen im Sauerland auf bis zu minus 13 Grad, in Ostwestfalen und im Weserbergland auf bis zu minus 10 Grad. Tagsüber soll es dann verbreitet Frost geben. Im Norden und Osten steigen die Werte dabei nicht über minus vier Grad. In der Nacht zu Dienstag wird dann strenger Frost erwartet bei bis zu minus 16 Grad. Tagsüber werde dann „voraussichtlich auch mal die Sonne durchgucken“.

(Mit Material von dpa)

(ga)