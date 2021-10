Wetteraussichten : Deutscher Wetterdienst warnt am Sonntag vor Windböen in Bonn

Für Sonntag warnt der DWD vor Windböen in Bonn und der Region. Foto: dpa-tmn/Michael Reichel

Bonn/Region Der Sonntag bleibt in Bonn und der Region weiter sonnig und freundlich. Dennoch warnt der DWD vor Windböen. In der kommenden Woche hält das goldene Herbstwetter aber weiterhin an.

Das Wetter in Bonn und der Region hat sich am Wochenende von seiner freundlichen Seite gezeigt. Das setzt sich auch am Sonntag fort. Bei Temperaturen zwischen elf und 17 Grad lugt die Sonne den gesamten Tag hinter vereinzelten Wolken hervor. Dennoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bonn und der Region vor Windböen der Stufe eins. In der Nacht auf Montag ist zudem mit Regen zu rechnen.

Zum Feiertag am Montag wird das Wetter dann jedoch wieder schön. Die Temperaturen sollen zwischen acht und 15 Grad liegen und die Sonne wird nur von einzelnen Wolken bedeckt. In den darauf folgenden Tagen fallen die Temperaturen. Am Dienstag sollen die Temperaturen zwischen sechs und zwölf Grad liegen und am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen. Ähnlich kühl wird es dann auch am Mittwoch. Bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad scheint aber weiterhin die Sonne.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga)