Wetteraussichten : Eisige Kälte und Sonnenschein in Bonn und der Region

In Bonn und der Region bleibt es frostig - aber auch sonnig. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Henry

Update Bonn/Region Der heftige Wintereinbruch sorgt am Dienstag in Teilen von NRW weiter für Einschränkungen im Verkehr. Das Rheinland blieb bislang zwar verschont. Arktische Polarluft bringt die eisige Kälte aber auch nach Bonn und in die Region.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin in weiten Teilen von Schnee, Glätte und eisigen Temperaturen geprägt. Nach einer weiteren eisigen Nacht und starken Schneefällen kam es zu weitläufigem Verkehrschaos auf der A2: Hunderte Menschen steckten in ihren Fahrzeugen fest und mussten die Nacht dort verbringen.

Auch Bahnreisende müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen. Im Fernverkehr war besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Auch im Nahverkehr gibt es starke Einschränkungen. Dies betreffe vor allem den Norden des Landes, hieß es. Es werde den ganzen Tag über mit Verzögerungen gerechnet - wer seine Fahrt nicht verschieben könne, solle die Verbindung vor Fahrtantritt zumindest überprüfen.

Bonn und die Region sind bislang von starken Schneefällen verschont geblieben. Das werde auch so bleiben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Im Laufe dieser Woche werde es im Bonner Raum nicht mehr schneien. Doch auch im Rheinland bleibt es aufgrund der arktischen Polarluft eisig kalt. In der Nacht auf Dienstag sanken die Temperaturen auf minus acht Grad, in der Nacht auf Mittwoch soll es mit bis zu minus elf Grad noch kälter werden. Auch tagsüber wird das Thermometer in dieser Woche keine Plusgrade erreichen, am Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen maximal auf zwischen minus fünf und minus zwei Grad. Auch am Donnerstag soll es unverändert kalt bleiben. Dafür lässt sich immer häufiger die Sonne blicken.

Mit Blick auf die landesweit frostigen Temperaturen in den nächsten Tagen sagt eine DWD-Meteorologin: „So etwas habe ich in den vergangenen acht Jahren nicht gesehen.“ Laut der Wetterexpertin werde der Frost landesweit noch eine Weile andauern, wahrscheinlich bis Sonntag. Im Wochenverlauf komme jedoch die Sonne dazu. „Schnee mit Sonne, das sollte doch die meisten Leute freuen.“ (mit Material der dpa)

(ga)