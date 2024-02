Wetter in Bonn und Region Wolken und frühlingshafte Temperaturen am Donnerstag

So manche Autofahrerin musste am Dienstagmorgen nach einer frostigen Nacht die Scheiben freikratzen. Tagsüber gibt es am Dienstag ein paar Sonnenstunden, später wird es wieder wolkig bei Temperaturen um die 11 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den kommenden Tagen soll es keine frostigen Nächte mehr geben - stattdessen am Donnerstag ein neues Temperaturhoch.