Aussichten für Bonn und die Region Gewitter und Schauer zum Sommeranfang

Ein ähnliches Wetterbild zeichnet sich laut WetterOnline auch für das Wochenende ab. Am Samstagmorgen sollen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 20 Grad steigen. Am Abend soll es dann wieder kühler werden - doch die Sonne soll sich hin und wieder zeigen. Am Nachmittag sind aber auch Schauer möglich. Auch am Sonntag wechseln sich bei etwa 24 Grad Sonne und Wolken ab. Schauer soll es dann aber voraussichtlich nicht geben.