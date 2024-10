Aussichten für die kommenden Tage Langsame Wetterbesserung in Bonn und der Region

Nach einem nassen und windigen Wochenstart können sich die Menschen in Bonn und der Region auf besseres Wetter einstellen. Ab Mittwoch soll die Sonne deutlich länger zu sehen sein als in den vergangenen Tagen. Die Temperaturen liegen am Rhein bei 17 Grad am Tag und acht Grad in der Nacht. In den Hochlagen bleibt es etwas kühler.