Aussichten für Bonn und die Region Wochenstart bringt Regen, Gewitter und herbstliche Temperaturen

Der Dienstagmorgen beginnt mit morgendlichen Höchsttemperaturen um die 14 Grad, welche im Laufe des Tages noch auf maximal 19 Grad steigen können. Es bleibt bewölkt und immer wieder kommt es auch am Dienstag zu Schauern. Am Vormittag weht zudem gebietsweise ein starker Wind mit Geschwindigkeiten um die 60 km/h. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu neun Grad.