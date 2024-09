Wetter-Aussichten Viel Regen am Mittwoch in Bonn und der Region

Update | Bonn/Region · In Bonn und der Region wird es am Mittwoch ungemütlich. In den folgenden Tagen wird es aber wieder freundlicher. Die Aussichten.

04.09.2024 , 09:25 Uhr

Am Mittwoch soll es in Bonn und der Region viel regnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach einem regnerischen Mittwoch können sich die Menschen in Bonn und der Region auf einige sommerlich-warme Tage freuen. Am Mittwoch regnet es laut den Angaben von „WetterOnline“ noch bis in die Abendstunden. Die Temperaturen sollen bei 19 Grad liegen und damit deutlich unter den Werten der vergangenen Tage. Dazu soll ein schwacher bis leichter Wind gehen. Am Donnerstag soll es viele Wolken geben, nur am Nachmittag soll die Sonne sich kurzzeitig über Bonn und der Region blicken lassen. Die Temperaturen liegen „WetterOnline“ zufolge bei 16 bis 29 Grad. Der Wind soll schwach sein. So wird das Wetter zu Pützchens Markt 2024 Aussichten zur Kirmes So wird das Wetter zu Pützchens Markt 2024 Sechs Tipps für spontane Mikroabenteuer vor der Haustür Besondere Aktivitäten Sechs Tipps für spontane Mikroabenteuer vor der Haustür Am Freitag soll es abermals einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Die Temperaturen sollen bei 18 bis 27 Grad liegen. Nach „WetterOnline“-Angaben weht ein leichter Wind. Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie unter wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)