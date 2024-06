Aussichten für Bonn und die Region Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze am Donnerstag

Laut WetterOnline soll es die kommenden Tage hin zum Wochenende etwas abkühlen und bis Sonntag trocken bleiben. Am Freitag werden 23 Grad erwartet und am Samstag noch einmal 28 Grad. Durch die Temperaturunterschiede steigt auch das Gewitterrisiko an. Wo genau es zu Gewittern kommen soll, sei derzeit aber noch unklar.