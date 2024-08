Aussichten für Bonn und die Region Erst Freibadwetter, dann Regen

Bonn/Region · Nach hochsommerlichen Temperaturen in Bonn am Dienstag sind am Mittwoch zeitweise Regen und dichte Bewölkung angesagt. Im Laufe der Woche wird es etwas kühler. Die Aussichten.

06.08.2024 , 10:18 Uhr

Am Dienstag können die Temperaturen in Bonn über die 30-Grad-Marke klettern. Foto: Benjamin Westhoff

In Bonn und der Region gibt es zum Wochenstart blauen Himmel mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Das schöne und trockene Wetter bringt das Hoch „Kai" mit sich. Am Dienstag wird es den Meteorologen zufolge zunächst sonnig sein. Bis zum Abend wird es teilweise wolkiger. Es soll niederschlagsfrei bleiben und die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Nachts soll es dann überwiegend dicht bewölkt sein. Entsprechend bedeckt startet der Mittwoch und die Sonne zeigt sich voraussichtlich erst in der zweiten Tageshälfte. Im Laufe des Tages kann es zudem vereinzelt zu Schauern kommen. Insgesamt erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 23 bis 25 Grad. Am Donnerstag soll es laut den Wetterdiensten wieder etwas sonniger werden. Mit bis zu zehn Sonnenstunden und teilweise Bewölkung sei zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 20 und 25 Grad. „Hundstage" vom 23. Juli bis 23. August Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. In Europa werden die heißen Tage vom 23. Juli bis 23. August umgangssprachlich „Hundstage" genannt. Zu der Zeit befindet sich die Sonne nahe dem Hundsstern Sirius, dessen Aufgang den Anfang dieser Periode kennzeichnet. Im Kernzeitraum der „Hundstage" – von Ende Juli bis Anfang August – treten jedoch oft unbeständige Südwestwetterlagen auf. In diesem Sommer gab es bereits häufiger solche Wetterverhältnisse. Dies scheint sich zunächst auch so fortzusetzen. „Hundstage", an denen die Temperaturen 30 Grad oder mehr betragen, treten dabei nur gelegentlich auf. Während der „Hundstage" gab es in den vergangenen Jahren allerdings auch einige Hitzetage. In dieser Zeitperiode haben sich die Temperaturen bereits mehrmals auf 35 bis 40 Grad erhöht. Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie unter wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga)