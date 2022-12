Kälte und Frost in Bonn : Leichter Schneefall in Bonn und der Region

In Bonn fällt an diesem Mittwoch wieder leichter Schnee. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region In Bonn und der Region bleibt es auch zum Mitte der Woche eisig kalt. Die Temperaturen bleiben den ganzen Mittwoch über im negativen Bereich. In der Region hat es vereinzelt angefangen, zu schneien.

In Bonn und der Region sind die Temperaturen zum Beginn der Woche deutlich gesunken. Seit Montag überstiegen die Werte kaum noch die Null-Grad-Marke. In Bonn erreichen die Werte am Mittwoch bis zu minus zwei Grad. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen dann sogar auf bis zu minus fünf Grad.

„Trockenes und kaltes Winterwetter wird uns in den nächsten Tagen begleiten“, sagte WetterOnline-Meteorologe Björn Goldhausen zu Beginn der Woche. Bei den frostigen Temperaturen zögen kaum Wolken auf. Noch kälter als in Bonn wird es in der Eifel. „Zieht der Himmel hier nachts klar auf, sind Temperaturen von minus 10 Grad möglich“, so der Wetter-Experte.

Für Mittwoch gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor leichtem Schneefall für den Kreis Ahrweiler und den Kreis Neuwied heraus, die am Mittwoch jeweils zwischen 6 und 14 Uhr gelten. Zudem warnte der DWD vor Glätte. Tatsächlich fiel in Teilen von Bonn und der Region bereits am Mittwochvormittag etwas Schnee.

Auch für den Donnerstag und Freitag bleiben die Prognosen knapp unter der Null-Grad-Marke bei teils sonnigen, teils bedecktem Himmel.

Der Blick auf den vierten Advent und die Vorweihnachtswoche stimmt wenig winterlich. „Die Prognosen zeigen momentan eher milde Temperaturen auf. An Schnee ist da wahrscheinlich nicht zu denken“, so Goldhausen.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)